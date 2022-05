Empoli | Pinamonti | «Non avuto dubbi nel scegliere l’Inter Idolo? Icardi»

Leggi su calcionews24

(Di sabato 7 maggio 2022)a cuore aperto sulle pagine di Sportweek. Dagli inizi, lo sbarco ae gli idoli Andrea, attaccante dell’, si è raccontato a SportWeek inserto de La Gazzetta dello Sport. Passato, presente, idoli e, le parole del classe ’99: MOMENTO POSITIVO – «Sto vivendo appieno questo momento di felicità, che dura da inizio stagione, e, credimi, non sto per niente pensando a quello che sarà. Voglio godermi questo periodo proprio perché so che torneranno giorni meno positivi, quando, come dicevo prima, cambieranno di nuovo i giudizi nei miei confronti» INTERISMO – «Mio papà da giovane andava in curva a San Siro. Fa il bancario, mamma invece si occupa dell’azienda agricola della sua famiglia. Poi ho una sorella più grande che sta in Australia. Avevo otto anni e giocavo in una ...