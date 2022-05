Diffidati Torino-Napoli | gli azzurri a rischio squalifica in vista del Genoa

Leggi su sportface

(Di sabato 7 maggio 2022) Ilvuole proseguire il proprio cammino per confermare il suo posto in Champions League anche nel match contro il, valevole per la trentaseiesima giornata del campionato di Serie A 2021/2022. Gli uomini di Luciano Spalletti, però, dovranno fare attenzioni ai cartellini gialli poiché, indella prossima gara con il, un calciatore figura nella lista dei: si tratta di Diego Demme. SportFace.