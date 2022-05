Daspo da 2 a 7 anni per 18 tifosi della Fiorentina: per la rissa dopo la partita con l’Inter (Di sabato 7 maggio 2022) Il Questore della provincia di Firenze Maurizio Auriemma ha emesso 18 misure di prevenzione di Divieto di Accesso a Manifestazioni Sportive da 2 a 7 anni – c.d. Daspo - nei confronti di 18 tifosi viola di età compresa tra i 18 ed i 47 anni L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di sabato 7 maggio 2022) Il Questoreprovincia di Firenze Maurizio Auriemma ha emesso 18 misure di prevenzione di Divieto di Accesso a Manifestazioni Sportive da 2 a 7– c.d.- nei confronti di 18viola di età compresa tra i 18 ed i 47L'articolo proviene da Firenze Post.

Advertising

FirenzePost : Daspo da 2 a 7 anni per 18 tifosi della Fiorentina: per la rissa dopo la partita con l’Inter - LaMartinellaFI : 18 Daspo dopo Fiorentina-Inter di settembre: uno starà lontano dallo stadio per sette anni - Goalist_it : Duro provvedimento per i 18 tifosi della #Fiorentina coinvolti negli scontri dopo la gara contro l’ #Inter del 21 s… - Goalist_it : Duro provvedimento per i 18 tifosi della #Fiorentina coinvolti negli scontri dopo la gara contro l’ #Inter del 21 s… - zazoomblog : Scontri dopo Fiorentina - Inter Daspo per 18 tifosi viola. Da 2 a 7 anni - #Scontri #Fiorentina #Inter #Daspo -