Con Draghi torna il Sussidistan. Ma stavolta nessuno ha da ridire. Dai 200 euro una tantum al voucher terme pure ai ricchi. Conte non è più premier e Confindustria ora tace (Di sabato 7 maggio 2022) Dopo il debito buono e il debito cattivo, con Mario Draghi si sdogana anche un altro concetto: i bonus buoni e quelli cattivi. Quando, per esempio, li introduceva il governo di Giuseppe Conte era tutta un’ondata di indignazione contro il Sussidistan per riprendere un concetto caro al presidente di Confindustria, Carlo Bonomi. Dai 200 euro una tantum al voucher terme pure. Conte non è più premier e Confindustria ora tace sul Sussidistan Insomma, erano bonus cattivi, nonostante fossero pensati per contrastare la pesante crisi economica innescata dalla pandemia di Covid-19. A prescindere andavano osteggiati. Draghi li ha conservati, ... Leggi su lanotiziagiornale (Di sabato 7 maggio 2022) Dopo il debito buono e il debito cattivo, con Mariosi sdogana anche un altro concetto: i bonus buoni e quelli cattivi. Quando, per esempio, li introduceva il governo di Giuseppeera tutta un’ondata di indignazione contro ilper riprendere un concetto caro al presidente di, Carlo Bonomi. Dai 200unaalnon è piùorasulInsomma, erano bonus cattivi, nonostante fossero pensati per contrastare la pesante crisi economica innescata dalla pandemia di Covid-19. A prescindere andavano osteggiati.li ha conservati, ...

