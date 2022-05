Come sta Marcell Jacobs e perché non corre a Nairobi. Febbre alta e incertezza sul ritorno in gara (Di sabato 7 maggio 2022) Marcell Jacobs non correrà il Meeting Kip Keino Classic di Nairobi, in Kenya. Il campione olimpico dei 100 metri è stato colpito da un virus intestinale, purtroppo molto frequente quando si viaggia in Africa: a volte basta anche un solo bicchiere d’acqua, anche se in questo caso pare che sia stato provocato da un alimento. Come STA Marcell Jacobs? Non bene. Già ieri ad ora di pranzo aveva iniziato a denotare un certo malessere, con conseguente scarso appetito. Nel pomeriggio sono poi iniziati i sintomi: vomito e dissenteria. Sembrava una situazione di routine, tanto che l’olimpionico sperava ancora di poter prendere parte alla gara odierna. Invece le sue condizioni si sono aggravate nel corso della notte, con attacchi di vomito continui e ... Leggi su oasport (Di sabato 7 maggio 2022)nonrà il Meeting Kip Keino Classic di, in Kenya. Il campione olimpico dei 100 metri è stato colpito da un virus intestinale, purtroppo molto frequente quando si viaggia in Africa: a volte basta anche un solo bicchiere d’acqua, anche se in questo caso pare che sia stato provocato da un alimento.STA? Non bene. Già ieri ad ora di pranzo aveva iniziato a denotare un certo malessere, con conseguente scarso appetito. Nel pomeriggio sono poi iniziati i sintomi: vomito e dissenteria. Sembrava una situazione di routine, tanto che l’olimpionico sperava ancora di poter prendere parte allaodierna. Invece le sue condizioni si sono aggravate nel corso della notte, con attacchi di vomito continui e ...

