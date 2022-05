**Calcio: Serie A, Lazio-Sampdoria 2-0** (Di sabato 7 maggio 2022) Roma, 7 mag. - (Adnkronos) - La Lazio batte 2-0 la Sampdoria nell'anticipo serale del sabato della 36/a giornata di Serie A disputato allo stadio Olimpico di Roma. A decidere il match i gol di Patric al 41' e Luis Alberto al 59'. In classifica i biancocelesti sono quinti con 62 punti, mentre i blucerchiati sono quindicesimi insieme allo Spezia a quota 33. Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 7 maggio 2022) Roma, 7 mag. - (Adnkronos) - Labatte 2-0 lanell'anticipo serale del sabato della 36/a giornata diA disputato allo stadio Olimpico di Roma. A decidere il match i gol di Patric al 41' e Luis Alberto al 59'. In classifica i biancocelesti sono quinti con 62 punti, mentre i blucerchiati sono quindicesimi insieme allo Spezia a quota 33.

