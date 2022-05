Buccino | litiga con un imprenditore e gli dà fuoco alla macchina | denunciato 30enne

Leggi su anteprima24

(Di sabato 7 maggio 2022) Tempo di lettura: 3 minutino (Sa) –con unperché lo avrebbe redarguito per un sorpasso azzardato sulla strada, lo raggiunge in pizzeria e gli dàcospargendola con una tanica di benzina. Per questo motivo, un giovanedi, è stato arrestato ea piede liberoProcura della Repubblica di Salerno, dai carabinieri della locale stazione didiretti dal maresciallo Gaetano D’Ambrosio. L’episodio che ha dell’incredibile e che desta non poca preoccupazione tra i residenti della cittadina volceiana, è avvenuto venerdì notte intorno alle 2.30, in via Magaldi Industrie, in pieno centro residenziale. Ad essere stato preso di mira ...