Viabilità Roma Regione Lazio del 06-05-2022 ore 16:30 (Di venerdì 6 maggio 2022) Viabilità DEL 6 MAGGIO 2022 16:20 ARIANNA CAROCCI BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio ANCORA GROSSI DISAGI SULLA A1 FIRENZE Roma AL MOMENTO RESTA CHIUSO IL TRATTO COMPRESO TRA PONZANO RomaNO E IL BIVIO PER LA DIRAMAZIONE Roma NORD VERSO Roma A SEGUITO DEL RIBALTAMENTO DI UN MEZZO PESANTE CON PERDITA DI CARICO CHE STA INTERESSANDO ANCHE LA CORSIA DI SORPASSO DELLA CARREGGIATA OPPOSTA. DUNQUE, VERSO Roma ABBIAMO 8 KM DI CODA ED È STATA DISPOSTA L’USCITA OBBLIGATORIA A PONZANO RomaNO; VERSO FIRENZE SI REGISTRA 1 KM DI CODA E SI VIAGGIA SU CARREGGIATA RIDOTTA. CI SPOSTIAMO SUL RACCORDO ANULARE TRAFFICO INTENSO IN QUESTE ORE: IN CARREGGIATA INTERNA CODE TRA CASSIA E SALARIA, POI ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 6 maggio 2022)DEL 6 MAGGIO16:20 ARIANNA CAROCCI BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAANCORA GROSSI DISAGI SULLA A1 FIRENZEAL MOMENTO RESTA CHIUSO IL TRATTO COMPRESO TRA PONZANONO E IL BIVIO PER LA DIRAMAZIONENORD VERSOA SEGUITO DEL RIBALTAMENTO DI UN MEZZO PESANTE CON PERDITA DI CARICO CHE STA INTERESSANDO ANCHE LA CORSIA DI SORPASSO DELLA CARREGGIATA OPPOSTA. DUNQUE, VERSOABBIAMO 8 KM DI CODA ED È STATA DISPOSTA L’USCITA OBBLIGATORIA A PONZANONO; VERSO FIRENZE SI REGISTRA 1 KM DI CODA E SI VIAGGIA SU CARREGGIATA RIDOTTA. CI SPOSTIAMO SUL RACCORDO ANULARE TRAFFICO INTENSO IN QUESTE ORE: IN CARREGGIATA INTERNA CODE TRA CASSIA E SALARIA, POI ...

