Torino | 16enne ucraina esce dal coma ascoltando i Ma?neskin

Torino: 16enne ucraina esce dal coma ascoltando i Måneskin

Non si svegliava da tre mesi, da quando è rimasta ferita in un incidente stradale mentre era in fuga dalla guerra con la sua famiglia. Ma sono bastate poche note di un brano della sua rock band preferita, e Anna ha finalmente riaperto gli occhi. L'articolo proviene da DireDonna.

