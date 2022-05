Rovella | Onofri | “Mi ha sempre dato l’impressione di avere grande personalità | è un giocatore che…”

Leggi su seriea24

(Di venerdì 6 maggio 2022)ha parlato di Juventus eai microfoni di Radio Bianconera. L’ex allenatore di calcio ha commentato il talento gialloblù, ritenendolo unmolto forte in termini die che in futuro potrà diventare unimportante per la Juventus. Di seguito le parole espresse dall’ex calciatore. “un ragazzo che mi hadiun. Nelle prime apparizioni al Genoa chiedevapalla smarcandosi, pur essendo quasi un esordiente. Ha mentalità e qualità. È unche potrebbedelle prospettive. Ancora non si è delineata la sua dimensione ...