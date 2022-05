Putin, l’Ucraina e la parata flop. Parla Edward Luttwak (Di venerdì 6 maggio 2022) Una festa mutilata. Alla parata del 9 maggio per le strade di Mosca Vladimir Putin “avrà poco da festeggiare”. Parola di Edward Luttwak: lo stratega americano, un passato al Pentagono e alla Casa Bianca, è convinto che per lo zar esista solo una via d’uscita dalla guerra in Ucraina. Lunedì andrà in scena l’annuale parata per ricordare la vittoria sovietica sui nazisti. Putin può rivendicare una vittoria in Ucraina? Sicuramente no. L’esercito russo ha combattuto male e il suo piano di guerra è fallito fin dall’inizio. Puntava a un colpo di mano su Kiev, dava per scontata la fuga di Zelensky, la dissoluzione del governo ucraino e l’ammutinamento dei suoi militari. Le cose sono andate diversamente. Un disastro. Hanno provato a prendere la capitale con una forza di meno di trecento ... Leggi su formiche (Di venerdì 6 maggio 2022) Una festa mutilata. Alladel 9 maggio per le strade di Mosca Vladimir“avrà poco da festeggiare”. Parola di: lo stratega americano, un passato al Pentagono e alla Casa Bianca, è convinto che per lo zar esista solo una via d’uscita dalla guerra in Ucraina. Lunedì andrà in scena l’annualeper ricordare la vittoria sovietica sui nazisti.può rivendicare una vittoria in Ucraina? Sicuramente no. L’esercito russo ha combattuto male e il suo piano di guerra è fallito fin dall’inizio. Puntava a un colpo di mano su Kiev, dava per scontata la fuga di Zelensky, la dissoluzione del governo ucraino e l’ammutinamento dei suoi militari. Le cose sono andate diversamente. Un disastro. Hanno provato a prendere la capitale con una forza di meno di trecento ...

