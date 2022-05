' Ndrangheta starebbe progettando attentato al procuratore Gratteri

Advertising

commenta Secondo una segnalazione proveniente dai servizi segreti di un Paese straniero, i clan della 'calabrese avrebbero manifestato l'intenzione di 'fare saltare in aria' il procuratore di Catanzaro Nicola Gratteri. Secondo quanto riporta 'Il Fatto Quotidiano' l'informativa è stata ...A quanto si è saputo, il giovane in queste orelasciando effettivamente l'Ucraina. ' Ho ...adottato dall'imprenditore Pietro Vavassori e da Alessandra Sgarella (sequestrata dalla '... La 'ndrangheta progetta di uccidere Gratteri in un attentato | l' intercettazione dei servizi Secondo una segnalazione proveniente dai servizi segreti di un Paese straniero, i clan della 'ndrangheta calabrese avrebbero manifestato l'intenzione di "fare saltare in aria" il procuratore di Catanz ...L'allarme arriva dai servizi segreti esteri. La 'ndrangheta vuole uccidere il procuratore di Catanzaro Nicola Gratteri . La segnalazione - come riporta ...