Mps | difesa Vigni | ' assoluzione gli restituisce serenità che merita'

(Di venerdì 6 maggio 2022) Milano, 6 mag. (Adnkronos) - "Grande soddisfazione" è stata espressa dagli avvocati Carla Iavarone e Francesco Centonze, difensori dell'ex direttore generale di Mps, Antonio, dopo l'decisa dai giudici di Milano. "E' stata fatta giustizia. Grazie alla corte di Appello di Milano per questa decisione che finalmentead Antoniolacheva. Anni di sofferenza vengono oggi spazzati via da questa sentenza che assolve l'ex dg e ne afferma la sua totale innocenza".

(foto Ansa) Per approfondire : Articolo : La difesa di Mussari si prepara all'appello Articolo : Caso David Rossi, "Non fu coinvolto nell'affare Antonveneta" Articolo : "Fusione Mps-Antonveneta, ...Il pool legale aveva impostato la difesa rilevando l'inconsistenza dell'accusa di un concorso volontario al falso in bilancio di Vigni tramite la vendita di specifici prodotti finanziari. Oggi la sentenza totalmente assolutoria della Corte di appello di Milano rende giustizia anche di queste ulteriori ed infondate accuse', aggiungono i difensori