La (seconda) luna di miele tra Macron e i francesi è già finita (Di venerdì 6 maggio 2022) Non ci sarà una luna di miele tra Emmanuel Macron e i francesi, malgrado il risultato elettorale netto e al di sopra delle aspettative. È inevitabile, perché il presidente è stato rieletto per continuare il lavoro intrapreso finora e soprattutto guidare il paese nelle crisi che verranno, tra le principali qualità riconosciutegli dall’elettorato. I sondaggi riflettono questo scarso entusiasmo: il 68% dei francesi, secondo un sondaggio Ifop del 29 aprile, desidera che le prossime elezioni legislative del 12 e 19 giugno siano vinte da una maggioranza avversa al Presidente. È difficile che questo desiderio di alternanza, frustrato dal casting per le presidenziali, giudicato non all’altezza, si tramuti in un effettivo risultato negativo per Macron a causa del sistema elettorale previsto ... Leggi su linkiesta (Di venerdì 6 maggio 2022) Non ci sarà unaditra Emmanuele i, malgrado il risultato elettorale netto e al di sopra delle aspettative. È inevitabile, perché il presidente è stato rieletto per continuare il lavoro intrapreso finora e soprattutto guidare il paese nelle crisi che verranno, tra le principali qualità riconosciutegli dall’elettorato. I sondaggi riflettono questo scarso entusiasmo: il 68% dei, secondo un sondaggio Ifop del 29 aprile, desidera che le prossime elezioni legislative del 12 e 19 giugno siano vinte da una maggioranza avversa al Presidente. È difficile che questo desiderio di alternanza, frustrato dal casting per le presidenziali, giudicato non all’altezza, si tramuti in un effettivo risultato negativo pera causa del sistema elettorale previsto ...

