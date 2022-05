Israele | identificati i due attentatori di Elad

Advertising

TgLa7 : Si tratta di due ventenni ora ricercati dalla polizia, che ieri sera hanno provocato la morte di tre persone e feri… - effe1312 : RT @SimonaSr29: Israele, identificati i due attentatori. La condanna di Abu Mazen - SimonaSr29 : Israele, identificati i due attentatori. La condanna di Abu Mazen - Chiodo2 : Identificati i 2 giovani dell' attacco in Israele. Il padre di uno dei due ragazzi è stato prelevato questa mattina… - peppe844 : RT @Radio1Rai: #Israele ieri sera momenti di terrore per un attentato palestinese nella città ultraortodossa di Elad. Identificati gli aggr… -

Si tratta di due ventenni ora ricercati dalla polizia, che ieri sera hanno provocato la morte di tre persone e ferito altre ...La polizia israeliana ha identificato palestinesi due sospettati di essere i responsabili dell'attentato terroristico di ieri sera ad Elad in cui sono morti 3 israeliani e feriti altri 4. Si tratta di ...La polizia israeliana ha identificato due giovani palestinesi sospettati di essere i responsabili dell'attentato terroristico"ad Elad in cui sono morti tre rabbini israeliani e sono rimaste ferite"alt ...In Cisgiordania, nella città di El'ad, almeno tre persone sono state uccise da un attentato terroristico organizzato da due persone.