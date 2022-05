Advertising

Hamsik esclusivo: "Napoli, riprovaci. Lo scudetto arriverà" L'ex capitano azzurro si confessa dopo lo scudetto vinto in Turchia con il Trabzonspor: "Noi abbiamo sfiorato il titolo e anche Spalletti: vuol dire che ci sono le condizioni" ...Il Corriere dello Sport, nell'edizione campana, apre con l'intervista esclusiva a Marek Hamsik, dal titolo vinto in Turchia a una curiosa analogia: "Insigne come me". "Io e Lorenzo, la storia è la ste ...