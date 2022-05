Guerra in Ucraina, le immagini diffuse da Kiev: “Ecco la fregata russa Makarov in fiamme. Colpita da un nostro razzo” (Di venerdì 6 maggio 2022) Il governo di Kiev ha diffuso le immagini di quella che, secondo loro, è la fregata Admiral Makarov in fiamme. La nave da Guerra russa, che si trova nel Mar Nero, è ripresa da un drone. “È stata Colpita da un nostro razzo“, hanno dichiarato fonti ucraine. Ma Mosca ha smentito: “Non ci risulta”. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 6 maggio 2022) Il governo diha diffuso ledi quella che, secondo loro, è laAdmiralin. La nave da, che si trova nel Mar Nero, è ripresa da un drone. “È statada un“, hanno dichiarato fonti ucraine. Ma Mosca ha smentito: “Non ci risulta”. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

