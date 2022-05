Formula E 2023 | accordi per Brasile e Sudafrica

Leggi su sport.periodicodaily

(Di venerdì 6 maggio 2022) Da Monaco giunge la notizia che si correrà a San Paolo nel. Sabato, nel Principato di Monaco, laE ha firmato un accordo importante con la città brasiliana per correre un E-Prix a partire dalla prossima stagione. L’accordo è di cinque anni, con opzione per il rinnovo. San Paolo era già stata presente in un “calendario provvisorio” del 2017-2018, ma poi il progetto fu abbandonato. Ospitare un E-Prix è un “obiettivo per la città”, ha detto il sindaco di San Paolo, Ricardo Nunes, “Per attirare eventi che promuovono l’immagine di San Paolo nel mondo intero”. L’economia indotta dallo svolgimento della gara è importantissima per San Paolo e il mondo del turismo legato agli eventi sarà sicuramente agevolato da questo contratto. Inoltre è anche un’occasione per promuovere lo “sviluppo sostenibile”, commenta Nunes, con un occhio di riguardo ...