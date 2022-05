Fiere: dal 18 al 20 maggio a Fiera Roma ecco 'Codeway - Cooperation development expo' (Di venerdì 6 maggio 2022) Roma, 6 mag. (Labitalia) - La cooperazione internazionale e lo sviluppo sostenibile restano centrali anche e soprattutto in un momento storico in cui il mondo è scosso da una pandemia globale e da una guerra in seno all'Europa. Dal 18 al 20 maggio a Fiera Roma si accendono i riflettori su un settore cruciale per gli equilibri sociali ed economici del pianeta, con 'Codeway – Cooperation development expo'. È la manifestazione fieristica, con partecipazione gratuita previa registrazione, dedicata alla cooperazione internazionale, con un focus specifico sul ruolo che aziende e privati giocano nel settore. Organizzata da Fiera Roma con il supporto di Regione Lazio, Camera di Commercio di Roma e Unioncamere ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 6 maggio 2022), 6 mag. (Labitalia) - La cooperazione internazionale e lo sviluppo sostenibile restano centrali anche e soprattutto in un momento storico in cui il mondo è scosso da una pandemia globale e da una guerra in seno all'Europa. Dal 18 al 20si accendono i riflettori su un settore cruciale per gli equilibri sociali ed economici del pianeta, con ''. È la manifestazione fieristica, con partecipazione gratuita previa registrazione, dedicata alla cooperazione internazionale, con un focus specifico sul ruolo che aziende e privati giocano nel settore. Organizzata dacon il supporto di Regione Lazio, Camera di Commercio die Unioncamere ...

