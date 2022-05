È stato assolto perchè "non imputabile" l'uomo che ha ucciso due poliziotti nella Questura di Trieste (Di venerdì 6 maggio 2022) AGI - La Corte d'Assise di Trieste ha assolto Alejandro Augusto Stephan Meran perché il fatto è stato commesso da "una persona non imputabile" riconoscendone quindi il vizio totale di mente ed ha deciso il ricovero del dominicano in una Rems (Residenza esecuzione misure sicurezza) per una durata minima di 30 anni. Meran era stato accusato di aver ucciso i due agenti Matteo Demenego e Pierluigi Rotta, durante una sparatoria in Questura a Trieste avvenuta 4 ottobre 2019. Per la difesa si è trattato di "una assoluzione giusta. È un uomo che va curato". La decisione di oggi della Corte d'Assise di Trieste di assolvere Stephan Meran dall'assassinio di Pierluigi Rotta e Matteo Demenego riconoscendone la totale ... Leggi su agi (Di venerdì 6 maggio 2022) AGI - La Corte d'Assise dihaAlejandro Augusto Stephan Meran perché il fatto ècommesso da "una persona non" riconoscendone quindi il vizio totale di mente ed ha deciso il ricovero del dominicano in una Rems (Residenza esecuzione misure sicurezza) per una durata minima di 30 anni. Meran eraaccusato di averi due agenti Matteo Demenego e Pierluigi Rotta, durante una sparatoria inavvenuta 4 ottobre 2019. Per la difesa si è trattato di "una assoluzione giusta. È unche va curato". La decisione di oggi della Corte d'Assise didi assolvere Stephan Meran dall'assassinio di Pierluigi Rotta e Matteo Demenego riconoscendone la totale ...

