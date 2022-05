Dove è obbligatorio usare le mascherine, fino al 15 giugno (Di venerdì 6 maggio 2022) Dalle Ffp2 sui mezzi di trasporto e al cinema, alle chirurgiche a scuola e sul luogo di lavoro. Ecco tutti i casi in cui dobbiamo indossare le mascherine e quali dobbiamo indossare Leggi su wired (Di venerdì 6 maggio 2022) Dalle Ffp2 sui mezzi di trasporto e al cinema, alle chirurgiche a scuola e sul luogo di lavoro. Ecco tutti i casi in cui dobbiamo indossare lee quali dobbiamo indossare

Advertising

GuidoDeMartini : ?? IN GIRO SI VEDONO ANCORA TANTE PERSONE CON LA MASCHERINA ANCHE DOVE NON È OBBLIGATORIO ?? Per me non c’e alcun p… - ItaliaStartUp_ : Dove è obbligatorio usare le mascherine, fino al 15 giugno - luspina75 : RT @BarbaraBali_: Per una società piu equa,nella pratica,da dove si comincia? “Dalla scuola.Propongo il Liceo (obbligatorio) per tutti i ra… - linda_nataloni : Non è proprio così, in uk (mooooolta meno pressione sulle mascherine, a tutti i livelli) ci sono numerose persone… - BarbaraBali_ : Per una società piu equa,nella pratica,da dove si comincia? “Dalla scuola.Propongo il Liceo (obbligatorio) per tutt… -