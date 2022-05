Covid in Campania, 5.009 casi e quattro morti: l'indice di contagio stabile al 17,15%, in calo i ricoveri (Di venerdì 6 maggio 2022) Diminuiscono i nuovi positivi ma resta stabile la curva dei contagi da Coronavirus. Numeri alla mano, oggi il virus fa registrare 5.009 positivi su 29.204 tamponi esaminati, 103 in meno di... Leggi su ilmattino (Di venerdì 6 maggio 2022) Diminuiscono i nuovi positivi ma restala curva dei contagi da Coronavirus. Numeri alla mano, oggi il virus fa registrare 5.009 positivi su 29.204 tamponi esaminati, 103 in meno di...

Advertising

rep_napoli : Covid, in Campania cinquemila positivi [aggiornamento delle 18:19] - SkyTG24 : Covid #Campania, 5.009 casi. I ricoverati sono 735 - cronista73 : Covid, in Campania 5009 nuovi casi e 4 vittime. Indice al 17 e meno ricoveri - cronista73 : Covid, in Campania 5009 nuovi casi e 4 vittime. Indice al 17 e meno ricoveri - cronachecampane : Covid in Campania: stabile il contagio #Covid #flashnews #tassodipositività -