Come sta Eva Henger: rischio infezione a un braccio. 'Se mia figlia fosse stata in auto, sarebbe morta' (Di venerdì 6 maggio 2022) Eva Henger è stata operata d'urgenza a causa di una possibile infezione al braccio. La donna, che ha riportato fratture in tutto il corpo, rischiava la setticemia in seguito all'incidente stradale in ... Leggi su leggo (Di venerdì 6 maggio 2022) Evaoperata d'urgenza a causa di una possibileal. La donna, che ha riportato fratture in tutto il corpo, rischiava la setticemia in seguito all'incidente stradale in ...

Advertising

_Nico_Piro_ : Segreti di pulcinella svelati...perchè proprio ora? Ipotesi: Parte degli apparati Usa hanno capito che Biden sta an… - _Nico_Piro_ : #6maggio a @radioanchio scappa indiscrezione ?? sta per uscire mio libro 'Maledetti Pacifisti' Come difendersi dal… - marattin : Mattinata di incontri a Milano. Mi ha fatto particolarmente piacere però che il primo sia stato con una giovane don… - coccoiprena : Serena come sta annaspando. Comunque vi sta bene a entrambi, per colpa di questi due scappati di casa abbiamo Carol… - MarcoM267 : RT @IlBuffi82: Praticamente l'Hellas è 3 giorni che fa allenamento a porte chiuse e Tudor li sta caricando come il Deportivo nel 2004. Quel… -