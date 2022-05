Cina in crisi dopo 10 anni di boom. Fuga capitali per lockdown e guerra (Di venerdì 6 maggio 2022) Incredibile ma vero. Il Paese che è cresciuto di più a livello economico negli ultimi 10 anni adesso è entrato in crisi. La Cina improvvisamente tra febbraio e marzo del 2022 fa registrare deflussi da bond e azioni per oltre 17 miliardi, significa che gli investitori esteri sono in Fuga da Pechino. I motivi - si legge sul Sole 24 Ore - sarebbero legati a due principali ragioni. La prima è dovuta al pesantissimo lockdown imposto dal governo cinese in diverse Regioni che hanno fatto registrare casi di Covid. La linea scelta è stata quella della chiusura di tutte le attività e l'isolamento forzato dei contagiati in strutture dedicate, con moltissimi disagi segnalati. Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di venerdì 6 maggio 2022) Incredibile ma vero. Il Paese che è cresciuto di più a livello economico negli ultimi 10adesso è entrato in. Laimprovvisamente tra febbraio e marzo del 2022 fa registrare deflussi da bond e azioni per oltre 17 miliardi, significa che gli investitori esteri sono inda Pechino. I motivi - si legge sul Sole 24 Ore - sarebbero legati a due principali ragioni. La prima è dovuta al pesantissimoimposto dal governo cinese in diverse Regioni che hanno fatto registrare casi di Covid. La linea scelta è stata quella della chiusura di tutte le attività e l'isolamento forzato dei contagiati in strutture dedicate, con moltissimi disagi segnalati. Segui su affaritaliani.it

