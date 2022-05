Chi sono Arnaldi e Passaro. Due classe 2001 catapultati nel tabellone principale agli Internazionali d’Italia a Roma (Di venerdì 6 maggio 2022) Le prequalificazioni degli Internazionali d’Italia 2022, in campo maschile, hanno regalato due wild card per il tabellone principale del principale torneo tricolore. Queste sono andate a due buoni talenti del panorama tricolore, Matteo Arnaldi e Francesco Passaro, già buoni protagonisti nelle scorse settimane attraverso i Challenger. classe 2001, Arnaldi è attualmente numero 277 del ranking ATP. Sanremese, allenato da Alessandro Petrone, è riuscito a mettersi in evidenza nell’ultimo periodo con diverse vittorie contro giocatori più avanti di lui in classifica. Ha raggiunto la semifinale al torneo di Spalato, partendo dalle qualificazioni, e a Roma (Garden) ha impressionato i presenti ... Leggi su oasport (Di venerdì 6 maggio 2022) Le prequalificazioni degli2022, in campo maschile, hanno regalato due wild card per ildeltorneo tricolore. Questeandate a due buoni talenti del panorama tricolore, Matteoe Francesco, già buoni protagonisti nelle scorse settimane attraverso i Challenger.è attualmente numero 277 del ranking ATP. Sanremese, allenato da Alessandro Petrone, è riuscito a mettersi in evidenza nell’ultimo periodo con diverse vittorie contro giocatori più avanti di lui in classifica. Ha raggiunto la semifinale al torneo di Spalato, partendo dalle qualificazioni, e a(Garden) ha impressionato i presenti ...

Advertising

ladyonorato : E se non fosse abbastanza chiaro, chi ha spinto perché tutto ciò accadesse sono stati i maggiori partiti di centrod… - LauraPausini : Un mese fa presentavo a tutti “Laura Pausini - Piacere di conoscerti”. Queste sono le immagini della conferenza sta… - GiovaQuez : Cappellini: 'Nella serata Pace proibita non è mai stato nominato Putin. Eppure chi ha innescato la guerra si chiama… - Patty87410366 : Pubblica foto di persone le quali tengono alla loro vita privata così perché deve decidere lei con chi deve e non d… - emiliobolles : RT @charliecarla: Rispetto massimo per chi ha timore o è disinformato, ma quanti sono? Anche il calcolo delle probabilità s'è arreso: oggi… -