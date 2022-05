Advertising

andreastoolbox : #Cesara Buonamici del Tg5 si sposa: il matrimonio dopo 24 anni di fidanzamento - leggoit : Cesara Buonamici del Tg5 si sposa: il matrimonio dopo 24 anni di fidanzamento - radiosintony : Cesara Buonamici si sposa dopo 24 anni di fidanzamento - 361_magazine : La giornalista #Cesarabuonamici convola a nozze - VanityFairIt : Entro quest'estate la giornalista del Tg5 dirà «sì» al compagno storico, il medico israeliano Joshua Kalman. Tutti… -

, volto noto del Tg5 insieme al marito, Joshua Kalman, sarebbero stati vittima di un'aggressione avvenuta ai danni della coppia lo scorso sabato sera, poco prima delle 20. Tanta paura ...La giornalista dirà sì al compagno Joshua Kalman a Fiesole, città toscana in cui è nata non è mai troppo tardi per dire sifinalmente sposa dopo 24 anni di fidanzamento Joshua Kalman, a dare la notizia è stato il settimanale 'Novella 2000', che ha mostrato le pubblicazioni. I due, che non hanno avuto ...Arriva dopo 24 anni di fidanzamento il sì di Cesara Buonamici, la celebre giornalista e conduttrice del Tg5, 65 anni, al medico israeliano Joshua Kalman, 71 anni.Di Joshua Kalman sappiamo che è lo storico fidanzato della giornalista Cesara Buonamici. Ma è davvero tutto Andiamo a scoprirlo!