(Di venerdì 6 maggio 2022) Duesonodopo che l'imbarcazione sulla quale si trovavano ha impattato contro un vecchio pontile ormai in disuso sul litorale di, Reggio. La barca, sulla quale viaggiavano oltre 100, si è inclinata a causa del mare mosso facendo cadere in acqua alcune delle persone a bordo. I corpi delle due vittime sono stati portati a terra e un terzo migrante caduto in mare è stato tratto in salvo. Sul posto si trovano ora mezzi e uomini di Guardia costiera, polizia e carabinieri. Un elicottero sta sorvolando la zona alla ricerca di eventuali altri dispersi.

BreakingItalyNe : RT @SkyTG24: Calabria, sbarco di migranti a Siderno: due profughi morti annegati - SkyTG24 : Calabria, sbarco di migranti a Siderno: due profughi morti annegati - tex970 : Ennesimo sbarco in Calabria...stamani ore 8:00 .. Siderno marina(rc) - TgrRai : RT @TgrRaiCalabria: #sbarco a Siderno questa mattina. Un centinaio le persone a bordo di una barca a vela incagliata, ci sarebbero due mort… - sissiisissi2 : RT @TgrRaiCalabria: #sbarco a Siderno questa mattina. Un centinaio le persone a bordo di una barca a vela incagliata, ci sarebbero due mort… -

Due migranti sono morti dopo che l'imbarcazione sulla quale si trovavano assieme ad altri oltre 100 profughi ha impattato contro un vecchio pontile ormai in disuso sul litorale di Siderno. (ANSA) ...
Siderno (Reggio Calabria) - Due migranti sono morti dopo che l'imbarcazione sulla quale si trovavano assieme ad altri oltre 100 profughi ha impattato contro un vecchio pontile ormai in disuso sul lito ...