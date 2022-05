WTA 1000 di Madrid, Jessica Pegula in semifinale: i risultati di ieri (Di giovedì 5 maggio 2022) Jessica Pegula approda alla semifinale del WTA 1000 di Madrid, dopo il successo ottenuto ieri contro la spagnola Sorribes. Oggi la statunitense se la vedrà con la svizzera Teichmann, la quale ieri si è imposta con l’ucraina Kalinina. Le altre due semifinaliste sono la russa Alexandrova e Ons Jabeur. Così il programma odierno. Jessica Pegula favorita contro Jil Belen Teichmann Jessica Pegula, numero 14 della classifica WTA, questa sera si gioca l’accesso alla finale del WTA 1000 di Madrid, contro la svizzera Jil Belen Teichmann. La statunitense, che a inizio aprile nel torneo di Charleston, si era fermata agli ottavi di finale perdendo contro la numero 129 al ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 5 maggio 2022)approda alladel WTAdi, dopo il successo ottenutocontro la spagnola Sorribes. Oggi la statunitense se la vedrà con la svizzera Teichmann, la qualesi è imposta con l’ucraina Kalinina. Le altre due semifinaliste sono la russa Alexandrova e Ons Jabeur. Così il programma odierno.favorita contro Jil Belen Teichmann, numero 14 della classifica WTA, questa sera si gioca l’accesso alla finale del WTAdi, contro la svizzera Jil Belen Teichmann. La statunitense, che a inizio aprile nel torneo di Charleston, si era fermata agli ottavi di finale perdendo contro la numero 129 al ...

Advertising

WTA : Moving into her 1st WTA 1000 semifinal ?? Qualifier Alexandrova defeats Anisimova 6-4, 6-3 in Madrid. #MMOPEN - 1000alex0001 : RT @WTA: Moving into her 1st WTA 1000 semifinal ?? Qualifier Alexandrova defeats Anisimova 6-4, 6-3 in Madrid. #MMOPEN - RichDolph11 : RT @WTA: Moving into her 1st WTA 1000 semifinal ?? Qualifier Alexandrova defeats Anisimova 6-4, 6-3 in Madrid. #MMOPEN - infoitsport : Wta 1000 Madrid 2022: Jabeur batte Halep e raggiunge la semifinale, bene Pegula - jccordero28 : RT @WTA: Moving into her 1st WTA 1000 semifinal ?? Qualifier Alexandrova defeats Anisimova 6-4, 6-3 in Madrid. #MMOPEN -