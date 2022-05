Un aiuto per l’Ucraina, raccolta fondi oltre 1,2 milioni: come vengono utilizzati (Di giovedì 5 maggio 2022) La raccolta fondi “Un aiuto per l’Ucraina” ha superato quota 1 milione 200 mila euro. Continua dunque il flusso di donazioni che alimentano la raccolta promossa da Caritas Diocesana Bergamasca, Fondazione della Comunità Bergamasca – con un’importante contributo di Fondazione Cariplo – e L’Eco di Bergamo, e che ha raccolto l’adesione e il sostegno di numerose realtà del territorio tra cui Ascom-Confcommercio, Bergamonews, Confindustria, Confcooperative, Camera di commercio, Università, Ance, Fondazione Mia, Consiglio Notarile di Bergamo, Consorzio dei Pasticceri Artigiani e gli Ordini dei consulenti del lavoro e dei commercialisti. Nelle scorse settimane hanno preso il via i primi progetti per sostenere l’accoglienza e l’integrazione della popolazione ucraina presente nella bergamasca. Complessivamente, ... Leggi su bergamonews (Di giovedì 5 maggio 2022) La“Unper” ha superato quota 1 milione 200 mila euro. Continua dunque il flusso di donazioni che alimentano lapromossa da Caritas Diocesana Bergamasca, Fondazione della Comunità Bergamasca – con un’importante contributo di Fondazione Cariplo – e L’Eco di Bergamo, e che ha raccolto l’adesione e il sostegno di numerose realtà del territorio tra cui Ascom-Confcommercio, Bergamonews, Confindustria, Confcooperative, Camera di commercio, Università, Ance, Fondazione Mia, Consiglio Notarile di Bergamo, Consorzio dei Pasticceri Artigiani e gli Ordini dei consulenti del lavoro e dei commercialisti. Nelle scorse settimane hanno preso il via i primi progetti per sostenere l’accoglienza e l’integrazione della popolazione ucraina presente nella bergamasca. Complessivamente, ...

