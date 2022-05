Ucraina, presidente Duma: “Attacco nucleare solo in risposta ad aggressione” (Di giovedì 5 maggio 2022) (Adnkronos) – La Russia potrebbe sferrare un Attacco nucleare “solo” come possibile risposta a una precedente aggressione. Lo ha dichiarato il presidente della Duma, Vyacheslav Volodin, durante un’intervista a Komsomolskaya Pravda. “Per quanto riguarda la Russia, abbiamo questa possibilità solo in risposta a un Attacco subito”, ha affermato, precisando che per la Russia è solo una possibilità “nell’ambito della difesa. Se attaccano, noi risponderemo”, ricordando allo stesso tempo che “l’unico Paese che ha usato armi nucleari sono gli Stati Uniti e quindi da loro ci si può aspettare di tutto”. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 5 maggio 2022) (Adnkronos) – La Russia potrebbe sferrare un” come possibilea una precedente. Lo ha dichiarato ildella, Vyacheslav Volodin, durante un’intervista a Komsomolskaya Pravda. “Per quanto riguarda la Russia, abbiamo questa possibilitàina unsubito”, ha affermato, precisando che per la Russia èuna possibilità “nell’ambito della difesa. Se attaccano, noi risponderemo”, ricordando allo stesso tempo che “l’unico Paese che ha usato armi nucleari sono gli Stati Uniti e quindi da loro ci si può aspettare di tutto”. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

