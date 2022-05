(Di giovedì 5 maggio 2022) "L'attenzione sulla sicurezza nazionale deve essere alta perche' la vicenda non e' ancora definita. La NATO ha inserito il dominio cibernetico come quinto dominio sul quale attivare l'art.5 del ...

Lo ha dichiarato Franco, sottosegretario di Stato (Autorita' delegata per la sicurezza della Repubblica), a margine dell'evento Molto Economia che si e' svolto a Roma. 5 maggio 2022... nell'affrontare la pandemia e l'attuale crisi, di un livello di unità e capacità di ... Dario Scannapieco Franco Bernabè Giampiero Massolo Elena Patrizia Goitini Pietro Salini Franco... Ucraina, Gabrielli: "Non possiamo escludere attacco cyber" - Italia Franco Gabrielli, sottosegretario e Autorità delegata alla sicurezza ... Si è quindi tornati a parlare della possibilità di azioni contro l'Italia per il sostegno dato all'Ucraina, il politico ha però ..."Nuovi scenari economici globali: le sfide da superare per l’#Italia2030". È questo il titolo del webinar di oggi, 5 maggio aprile, delle testate ...