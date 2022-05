Strade scolastiche per benessere e mobilità: domani bimbi in strada con girotondi e biciclettate (Di giovedì 5 maggio 2022) Venerdì 6 maggio, migliaia di bambini e bambine in tutta Europa scenderanno in strada con girotondi e biciclettate per chiedere più Strade scolastiche. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 5 maggio 2022) Venerdì 6 maggio, migliaia di bambini e bambine in tutta Europa scenderanno inconper chiedere più. L'articolo .

