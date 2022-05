Sport in tv oggi (giovedì 5 maggio): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming (Di giovedì 5 maggio 2022) oggi giovedì 5 maggio ci aspetta una giornata ricca di Sport. Intensa serata col grande calcio internazionale: la Roma affronterà il Leicester nella semifinale di ritorno della Conference League, spazio anche alle semifinali di ritorno dell’Europa League. Da non perdere l’avvincente gara-4 della Finale Scudetto di basket femminile tra Virtus Bologna e Schio. Iniziano i tornei di golf della settimana. Prosegue il Masters 1000 di Madrid. Giornata di ottavi di finale per gli uomini, l’Italia sarà grande protagonista con Jannik Sinner (contro Felix Auger-Aliassime) e Lorenzo Musetti (contro Alexander Zverev). Da seguire anche la terza tappa della Quattro Giorni di Dunkerque per il ciclismo, alla vigilia dell’inizio del Giro d’Italia. Di seguito il calendario completo, il programma ... Leggi su oasport (Di giovedì 5 maggio 2022)ci aspetta una giornata ricca di. Intensa serata col grande calcio internazionale: la Roma affronterà il Leicester nella semifinale di ritorno della Conference League, spazio anche alle semifinali di ritorno dell’Europa League. Da non perdere l’avvincente gara-4 della Finale Scudetto di basket femminile tra Virtus Bologna e Schio. Iniziano i tornei di golf della settimana. Prosegue il Masters 1000 di Madrid. Giornata di ottavi di finale per gli uomini, l’Italia sarà grande protagonista con Jannik Sinner (contro Felix Auger-Aliassime) e Lorenzo Musetti (contro Alexander Zverev). Da seguire anche la terza tappa della Quattro Giorni di Dunkerque per il ciclismo, alla vigilia dell’inizio del Giro d’Italia. Di seguito il calendario, il...

Advertising

DiMarzio : A Federico #Gatti, oggi al @Frosinone1928 e domani alla @juventusfc, il premio dedicato a papà @misterdimarzio e as… - mauroberruto : Buon #PrimoMaggio a lavoratrici e lavoratori del mondo degli #sport non-professionistici. Centinaia di migliaia di… - leodiby : Prime pagine dei giornali di oggi 5 Maggio 2022 ?? Tuttosport - 'Grande Torino per Belotti' Corriere dello Sport… - comella___ : RT @atleticaitalia: #atletica ???? il debutto stagionale a Nairobi dei campioni olimpici Marcell Jacobs e Filippo Tortu sarà trasmesso in DIR… - NapoliCM : ???? Prima pagina La Gazzetta dello Sport: 'Nove milioni per la maglia, Diego è sempre da record' ???… -