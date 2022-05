Sgarbi vs Mughini al Maurizio Costanzo Show: spunta il video della rissa (Di giovedì 5 maggio 2022) Sgarbi vs Mughini: ecco che il video della rissa “patetica” tra i due è stato pubblicato sui social. Una triste vicenda che ha ricordato già un altro incontro ravvicinato tra i due in televisione qualche anno fa. Cosa è successo al Maurizio Costanzo Show Vittorio Sgarbi e Gianpiero Mughini hanno di nuovo messo in scena una pietosa rissa. Entrambi con caratteri abbastanza facilmente irascibili e tra l’altro tra i due non è la prima volta di un incontro ravvicinato. Era già accaduto nel 2019, quando entrambi ospiti di “Stasera Italia” erano venuti quasi alle mani, separati in tempo dal conduttore Giuseppe Brindisi e da un cameraman. Questa volta, è accaduto il triste episodio al Maurizio ... Leggi su lanotiziagiornale (Di giovedì 5 maggio 2022)vs: ecco che il“patetica” tra i due è stato pubblicato sui social. Una triste vicenda che ha ricordato già un altro incontro ravvicinato tra i due in televisione qualche anno fa. Cosa è successo alVittorioe Gianpierohanno di nuovo messo in scena una pietosa. Entrambi con caratteri abbastanza facilmente irascibili e tra l’altro tra i due non è la prima volta di un incontro ravvicinato. Era già accaduto nel 2019, quando entrambi ospiti di “Stasera Italia” erano venuti quasi alle mani, separati in tempo dal conduttore Giuseppe Brindisi e da un cameraman. Questa volta, è accaduto il triste episodio al...

VittorioSgarbi : Sono esterrefatto: è la seconda volta che, sempre lui, vuole passare alle mani. Io sono un noto polemista verbale,… - FBiasin : L’impegno di #Sgarbi e #Mughini è certamente apprezzabile, ma per drammaticità, pathos e profondità dei dialoghi si… - NicolaPorro : Lite sulla Russia: volano insulti in diretta. Poi #Mughini si alza, va verso #Sgarbi e scatta la rissa (VIDEO) ??… - PietroTagliata : @UrbanusVIII Sgarbi è nazicomunista come Mughini Paro paro E pure Berlusconi Che infatti se scopava le mignotte nel… - restless_waves : RT @UrbanusVIII: Vedere scene come questa in cui nazicomunisti come #Mughini che digrignano i denti alle parole democratiche di buonsenso d… -