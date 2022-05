“Quando torno a casa da sola…”. Le Iene, la confessione a luci rosse di Belen Rodriguez (Di giovedì 5 maggio 2022) Viva la sincerità, quella di Belen Rodriguez. Durante l’ultima puntata de Le Iene ha confidato un particolare della sua vita sotto le lenzuola senza troppi fronzoli. Il suo pensiero arriva non di certo in fascia protetta e dopo un simpatico e curioso servizio con protagoniste le coppie formate da Eva Grimaldi e Imma Battaglia, Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi, Goffredo Cerza e Aurora Ramazzotti, Carmen Russo ed Enzo Paolo Turchi. L’inviato de Le Iene, ha chiesto alle coppie una serie di domante sulla loro vita di letto. Sono spuntate cose molto interessanti, ma di certo quella che ha fatto più scalpore è quella confessata dalla padrona di casa. Belen, supportata dal collega Teo Mammucari, ha detto davanti alle telecamere: “Dopo una pandemia e con una guerra in corso, abbiamo tutti ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 5 maggio 2022) Viva la sincerità, quella di. Durante l’ultima puntata de Leha confidato un particolare della sua vita sotto le lenzuola senza troppi fronzoli. Il suo pensiero arriva non di certo in fascia protetta e dopo un simpatico e curioso servizio con protagoniste le coppie formate da Eva Grimaldi e Imma Battaglia, Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi, Goffredo Cerza e Aurora Ramazzotti, Carmen Russo ed Enzo Paolo Turchi. L’inviato de Le, ha chiesto alle coppie una serie di domante sulla loro vita di letto. Sono spuntate cose molto interessanti, ma di certo quella che ha fatto più scalpore è quella confessata dalla padrona di, supportata dal collega Teo Mammucari, ha detto davanti alle telecamere: “Dopo una pandemia e con una guerra in corso, abbiamo tutti ...

