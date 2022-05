Napoli, parla Lobotka: “L’anno prossimo ci riproveremo perché lo Scudetto lo vogliamo vincere!” (Di giovedì 5 maggio 2022) Uno degli imprescindibili della stagione del Napoli è stato sicuramente Stanislav Lobotka, che con Luciano Spalletti si è reso protagonista di un exploit davvero notevole. Lo slovacco ha parlato proprio qualche minuto fa ai microfoni di Radio Goal, in onda su Radio Kiss Kiss Napoli. Stanislav Lobotka Napoli Lobotka a Kiss Kiss Napoli: “Spalletti fondamentale per me! Lo Scudetto era il nostro sogno” Di seguito le dichiarazioni dell’ex centrocampista del Celta Vigo e attuale numero 68 del Napoli, Stanislav Lobotka: Gioia per la Champions, delusione per lo Scudetto, come si riparte? “Lo Scudetto era il nostro sogno, ora siamo contenti per essere arrivati in ... Leggi su spazionapoli (Di giovedì 5 maggio 2022) Uno degli imprescindibili della stagione delè stato sicuramente Stanislav, che con Luciano Spalletti si è reso protagonista di un exploit davvero notevole. Lo slovacco hato proprio qualche minuto fa ai microfoni di Radio Goal, in onda su Radio Kiss Kiss. Stanislava Kiss Kiss: “Spalletti fondamentale per me! Loera il nostro sogno” Di seguito le dichiarazioni dell’ex centrocampista del Celta Vigo e attuale numero 68 del, Stanislav: Gioia per la Champions, delusione per lo, come si riparte? “Loera il nostro sogno, ora siamo contenti per essere arrivati in ...

