Mai dare per vinto Nadal: annulla 4 match point e piega Goffin. È ai quarti (Di giovedì 5 maggio 2022) E alla fine la spunta sempre Rafa. Nadal trova una vittoria alla Nadal contro Goffin, salvando quattro match - point nel tie - break del terzo set e vincendo in quasi tre ore e un quarto di partita: 6 ... Leggi su gazzetta (Di giovedì 5 maggio 2022) E alla fine la spunta sempre Rafa.trova una vittoria allacontro, salvando quattronel tie - break del terzo set e vincendo in quasi tre ore e un quarto di partita: 6 ...

Advertising

BarbascuraX : Ho appena scoperto che #Netflix mi ha cancellato #SpaceForce Netflix, grazie per il nuovo coitus interruptus. Mai… - GabZeno : RT @fortnardelli: Gen.Bertolini: 'Dare armi a Zelensky significa alimentare la guerra, è come dare droga ad un drogato' Mai paragone fu pi… - sabrinaEx5S : RT @Pinomini57: Ma brutta merda, soldi per le famiglie ed i lavoratori in difficoltà non ce n'è mai e poi sprechi i soldi così?? NON VOGLIA… - vecchiotrombone : @Amaccagno66Anna @antonio475317 @fabiochiusi Si, ci sono procedure parlamentari per cui un Presidente di commission… - Zappullaclary : RT @agnxplace: nella vita di Vittorio non c’è mai stato momento migliore di questo per far tornare Teresa e dare finalmente l’endgame a que… -