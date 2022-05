La Salernitana vede più vicina l’impresa, il Venezia ad un passo dalla B: le combinazioni (Di giovedì 5 maggio 2022) La Salernitana, incredibilmente, è per la prima volta nella stagione fuori dalla zona retrocessione. Il Venezia colleziona l’ennesima sconfitta (la decima) e di fatto saluta la Serie A, manca solamente la matematica a condannare i ragazzi di Soncin che non hanno più speranze di salvarsi a meno di un miracolo calcistico vero e proprio. Andiamo a vedere tutti i calcoli e le combinazioni quando mancano tre giornate, 270 minuti, di passione al termine del campionato. CLASSIFICA ZONA RETROCESSIONE SPEZIA 33 SAMPDORIA 33 Salernitana 29 CAGLIARI 28 GENOA 25 Venezia 22 Il Venezia è a sette punti dalla salvezza, con anche lo scontro diretto a sfavore, questo significa che già domenica può arrivare la matematica certezza del ritorno in Serie ... Leggi su sportface (Di giovedì 5 maggio 2022) La, incredibilmente, è per la prima volta nella stagione fuorizona retrocessione. Ilcolleziona l’ennesima sconfitta (la decima) e di fatto saluta la Serie A, manca solamente la matematica a condannare i ragazzi di Soncin che non hanno più speranze di salvarsi a meno di un miracolo calcistico vero e proprio. Andiamo are tutti i calcoli e lequando mancano tre giornate, 270 minuti, di passione al termine del campionato. CLASSIFICA ZONA RETROCESSIONE SPEZIA 33 SAMPDORIA 3329 CAGLIARI 28 GENOA 2522 Ilè a sette puntisalvezza, con anche lo scontro diretto a sfavore, questo significa che già domenica può arrivare la matematica certezza del ritorno in Serie ...

