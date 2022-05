Il copilota non può volare E l' aereo deve tornare indietro

Leggi su iltempo

(Di giovedì 5 maggio 2022) Una storia incredibile e tanta paura a bordo del volo Virgin Atlantic partito dall'aeroporto Heathrow di Londra e diretto a New York. Un'ora dopo il decollo, quando l'stava sorvolando l'Irlanda, ilha ammesso di non aver superato l'ultimo test di volo. Al comandante non è rimasto quindi che riportare l'a Londra. Un contrattempo che è costato circa tre ore di ritardo ai circa 300 passeggeri saliti a bordo dell'Airbus A330. Dopo l'atterraggio a Heathrow, si è dovuto attendere in pista l'arrivo di un sostituto più qualificato che venisse a prendere il posto del pilota ancora in prova. Stando a quanto riportato dal Daily Mail, la compagnia si è scusata con i passeggeri e li ha rassicurati sull'assenza di problemi tecnici del velivolo. "In cabina di pilotaggio la tensione si tagliava ...