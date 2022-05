Gas: prezzo in rialzo in avvio, ad Amsterdam a 107 euro (Di giovedì 5 maggio 2022) Il prezzo del gas è in rialzo in avvio di seduta mentre si guarda agli effetti della guerra in Ucraina. Ad Amsterdam il prezzo sale a 107 euro al Mwh, in rialzo del 3,1% rispetto alla chiusura di ieri. Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 5 maggio 2022) Ildel gas è inindi seduta mentre si guarda agli effetti della guerra in Ucraina. Adilsale a 107al Mwh, indel 3,1% rispetto alla chiusura di ieri.

