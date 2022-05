Fdi | Ghera | Villaggio Breda | Regione vuole azzerare identità quartiere

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 5 maggio 2022) Roma – Una interrogazione urgente a risposta scritta all’indirizzo del presidente dell’assise regionale e dell’assessore competente, è stata inoltrata quest’oggi dal capogruppo di Fratelli d’Italia allaLazio, Fabrizio, “per sapere se non ritengano necessario far interrompere immediatamente i lavori relativi al rifacimento dei colori delle facciate delle palazzine Ater delnel VI municipio di Roma Capitale, affinché l’storica delnon venga in alcun modo persa.” “Tale- spiega sempre- è caratterizzato da edifici che costituiscono un eccellente esempio di architettura razionalista e i colori dei palazzi (giallo ocra e bruno) erano stati pensati per richiamare la terra e il grano, al fine di ...