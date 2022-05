Eco-X, parla il Prof. Andreassi: «Messa in sicurezza? Non bastano ‘due teli’. Serve (almeno) capire cosa ha bruciato» (Di giovedì 5 maggio 2022) Torniamo a parlare del disastro alla Eco-X di Pomezia con il Professore dell’Università Tor Vergata Luca Andreassi, esperto di formazione e dispersione di materiali inquinanti nell’atmosfera, che già in passato si è occupato del disastro al sito di Via Pontina Vecchia. Professore a distanza di cinque anni ancora non è chiaro cosa abbia effettivamente bruciato e quindi, di conseguenza, avere le idee più chiare su quale sia stato l’impatto effettivo sull’ambiente del disastro Eco-X: perché questi clamorosi ritardi secondo lei? «E’ davvero difficile rispondere a questa domanda. Perché se è vero che la responsabilità dell’accaduto è naturalmente in capo ad ECO X, è anche vero che qualora l’azienda non ottemperi ai suoi obblighi, a tutela della salute dei cittadini deve intervenire ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 5 maggio 2022) Torniamo are del disastro alla Eco-X di Pomezia con ilessore dell’Università Tor Vergata Luca, esperto di formazione e dispersione di materiali inquinanti nell’atmosfera, che già in passato si è occupato del disastro al sito di Via Pontina Vecchia.essore a distanza di cinque anni ancora non è chiaroabbia effettivamentee quindi, di conseguenza, avere le idee più chiare su quale sia stato l’impatto effettivo sull’ambiente del disastro Eco-X: perché questi clamorosi ritardi secondo lei? «E’ davvero difficile rispondere a questa domanda. Perché se è vero che la responsabilità dell’accaduto è naturalmente in capo ad ECO X, è anche vero che qualora l’azienda non ottemperi ai suoi obblighi, a tutela della salute dei cittadini deve intervenire ...

