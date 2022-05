Dave Chappelle | il comico aggredito sul palco a Los Angeles video

(Di giovedì 5 maggio 2022) Un uomo è salito sule si è avventato controdurante uno spettacolo organizzato da Netflix.è stato assalito sulda un uomo che lo ha scaraventato a terra: l'episodio è avvenuto all'Hollywood Bowl di Los, dove ilera in scena per il Festival 'Is a joke fest', organizzato da Netflix. L'identità dell'assalitore non è stata rivelata, ma, secondo il rapporto della polizia, era armato con un coltello e una pistola giocattolo. Dopo lo schiaffo di Will Smith a Chris Rock durante la notte degli Oscar, un altroamericano è stato preso di mira, anche se, per il momento, non si sa cosa abbia spinto l'uomo a compiere l'insensato gesto. …

