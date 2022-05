Advertising

fisco24_info : Cementir: utile operativo 3 mesi +56,5%, ricavi +20%: Il margine operativo lordo è a 60,7 milioni -

La Sicilia

chiude il primo trimestre 2022 con un risultato operativo di 32,9 milioni di euro, in rialzo del 56,5% rispetto ai 21 milioni del primo trimestre 2021. I ricavi salgono del 20,6% su base ...Utili e ricavi in crescita perHolding NV nel primo trimestre dell'anno. Il gruppo del cemento che fa capo al gruppo Caltagirone ha realizzato unprime delle imposte di 42,4 milioni ... Cementir: utile operativo 3 mesi +56,5%, ricavi +20% ROMA, 05 MAG - Cementir chiude il primo trimestre 2022 con un risultato operativo di 32,9 milioni di euro, in rialzo del 56,5% rispetto ai 21 milioni del primo trimestre 2021. I ricavi salgono del ...Su costi materie prime; conferma guidance ma rischio guerra (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 05 mag - L'incremento dell'indebitamento nei primi tre mesi dell'anno, spiega Cementir in una nota, ...