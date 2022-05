Auto blu - Nel 2021 sono aumentate, anzi no (Di giovedì 5 maggio 2022) Aumentano del 12,3% le Auto blu e grigie utilizzate pubbliche amministrazioni italiane al 31 dicembre 2021. Ma si tratta di un incremento apparente, dovuto al sensibile aumento, +21,6%, di enti che hanno risposto all'appello del ministro della Funzione pubblica Renato Brunetta. In realtà più che di un appello si tratta di un obbligo di legge, ma ancora oggi un gran numero di amministrazioni, incredibilmente, elude l'adempimento. Nell'ultima rilevazione lo a fatto il 20% contro il 34% dell'anno precedente. Camere di commercio e sanità latitano. A brillare in questa poco onorevole prassi sono le camere di commercio (31%), gli enti sanitari come Asl, policlinici e istituti ospedalieri (29%) e le agenzie fiscali (25%). Al contrario, spiccano per correttezza le amministrazioni dello Stato, le Autorità amministrative ... Leggi su quattroruote (Di giovedì 5 maggio 2022) Aumentano del 12,3% leblu e grigie utilizzate pubbliche amministrazioni italiane al 31 dicembre. Ma si tratta di un incremento apparente, dovuto al sensibile aumento, +21,6%, di enti che hanno risposto all'appello del ministro della Funzione pubblica Renato Brunetta. In realtà più che di un appello si tratta di un obbligo di legge, ma ancora oggi un gran numero di amministrazioni, incredibilmente, elude l'adempimento. Nell'ultima rilevazione lo a fatto il 20% contro il 34% dell'anno precedente. Camere di commercio e sanità latitano. A brillare in questa poco onorevole prassile camere di commercio (31%), gli enti sanitari come Asl, policlinici e istituti ospedalieri (29%) e le agenzie fiscali (25%). Al contrario, spiccano per correttezza le amministrazioni dello Stato, lerità amministrative ...

