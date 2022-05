50 squadre in Europa: la proposta di De Laurentiis contro la Superlega (Di giovedì 5 maggio 2022) Questa mattina, il presidente Aurelio De Laurentiis ha incontrato gli studenti dell’Istituto Tecnico Francesco Giordani di Caserta con i quali ha trattato diversi argomenti. Tra le altre cose, il patron azzurro ha parlato della proposta di un nuovo campionato europeo per club. Di seguito quanto evidenziato da Calciomercato.it: De Laurentiis, Napoli, Superlega (Gettyimages) “Superlega? Sono stati tra i primi a telefonare ad Andrea Agnelli per dirgli che stava commettendo uno sbaglio. Alla Superlega dico di no, ma non credo neanche a questa Champions League, a cui sono costretto a partecipare per ragioni legate al fatturato. Serve più rispetto per i campionati nazionali”. “A livello internazionale ritengo opportuno organizzare un campionato europeo. Farei due gironi composti da ... Leggi su spazionapoli (Di giovedì 5 maggio 2022) Questa mattina, il presidente Aurelio Deha incontrato gli studenti dell’Istituto Tecnico Francesco Giordani di Caserta con i quali ha trattato diversi argomenti. Tra le altre cose, il patron azzurro ha parlato delladi un nuovo campionato europeo per club. Di seguito quanto evidenziato da Calciomercato.it: De, Napoli,(Gettyimages) “? Sono stati tra i primi a telefonare ad Andrea Agnelli per dirgli che stava commettendo uno sbaglio. Alladico di no, ma non credo neanche a questa Champions League, a cui sono costretto a partecipare per ragioni legate al fatturato. Serve più rispetto per i campionati nazionali”. “A livello internazionale ritengo opportuno organizzare un campionato europeo. Farei due gironi composti da ...

