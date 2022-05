Traffico Roma del 04-05-2022 ore 19:00 (Di mercoledì 4 maggio 2022) Luceverde Roma Buonasera Ben ritrovati all’appuntamento con il Traffico partiamo dal raccordo anulare in carreggiata interna si incontrano quelli tra cassie hai Salaria e a seguire il treno Mentana hai la musica mentre in esterna si rallenta gli atleti si sta in fila per il Traffico è un incidente tra la Roma Fiumicino e La Romanina in uscita dalla città abbiamo poi rallentamenti sulla A24 soltanto tra l’uscita Togliatti e il raccordo anulare code per Traffico anche sulla tangenziale lungo via del Foro Italico tra la Farnesina viale della Moschea direzione Salaria e sulla Salaria proviamo lunghe Code in uscita dalla città tra via Chiana e Ponte Salario svincolo tangenziale incidente anche in via di Mezzocammino nei pressi di via Alfonsine con code nelle due direzioni code che ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 4 maggio 2022) LuceverdeBuonasera Ben ritrovati all’appuntamento con ilpartiamo dal raccordo anulare in carreggiata interna si incontrano quelli tra cassie hai Salaria e a seguire il treno Mentana hai la musica mentre in esterna si rallenta gli atleti si sta in fila per ilè un incidente tra laFiumicino e Lanina in uscita dalla città abbiamo poi rallentamenti sulla A24 soltanto tra l’uscita Togliatti e il raccordo anulare code peranche sulla tangenziale lungo via del Foro Italico tra la Farnesina viale della Moschea direzione Salaria e sulla Salaria proviamo lunghe Code in uscita dalla città tra via Chiana e Ponte Salario svincolo tangenziale incidente anche in via di Mezzocammino nei pressi di via Alfonsine con code nelle due direzioni code che ...

