Termovalorizzatore e superbonus, spaccature che segneranno il voto (Di mercoledì 4 maggio 2022) Qualche giorno fa avevamo ironizzato sul fatto che un impianto per smaltire i rifiuti, chiamato Termovalorizzatore, in uso da decenni nelle capitali e nelle principali città europee, potesse assurgere a simbolo della necessità di un pezzo della politica (e di Paese) di fare i conti con lo sviluppo, l’innovazione tecnologica, la transizione ambientale. Sembrava una cosa troppo anacronistica per essere vera. Bene: quell’anacronismo si è trasformato in un nodo di prima grandezza nel cuore del rapporto tra Pd e MS5 e tra questo e il premier Mario Draghi. È successo cioè quel che bisognava a tutti i costi evitare: che il confronto, anche tra posizioni distanti, su come risolvere la questione della “monnezza” a Roma e in altre metropoli italiane si trasformasse in una guerriglia ideologica dove nessuno può vincere e tutti perdono, a partire dal Paese e dai bisogni dei ... Leggi su formiche (Di mercoledì 4 maggio 2022) Qualche giorno fa avevamo ironizzato sul fatto che un impianto per smaltire i rifiuti, chiamato, in uso da decenni nelle capitali e nelle principali città europee, potesse assurgere a simbolo della necessità di un pezzo della politica (e di Paese) di fare i conti con lo sviluppo, l’innovazione tecnologica, la transizione ambientale. Sembrava una cosa troppo anacronistica per essere vera. Bene: quell’anacronismo si è trasformato in un nodo di prima grandezza nel cuore del rapporto tra Pd e MS5 e tra questo e il premier Mario Draghi. È successo cioè quel che bisognava a tutti i costi evitare: che il confronto, anche tra posizioni distanti, su come risolvere la questione della “monnezza” a Roma e in altre metropoli italiane si trasformasse in una guerriglia ideologica dove nessuno può vincere e tutti perdono, a partire dal Paese e dai bisogni dei ...

