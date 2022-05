Superbonus, il 5S Fraccaro: “Draghi a nome di chi parla? Non del Parlamento né cittadini” (Di mercoledì 4 maggio 2022) (Adnkronos) – “Il premier Draghi ha detto: ‘Il Superbonus non ci piace’ e che ‘siamo contrari’ alla misura. Mi chiedo: perché usa il plurale? Vuole spiegarci chi si oppone alla nostra misura?”, si chiede il deputato M5S Riccardo Fraccaro, interpellato dall’Adnkronos sulla bocciatura del Superbonus arrivata dal presidente del Consiglio. “Il governo guidato da Draghi – insiste l’ex sottosegretario a Palazzo Chigi – in Consiglio dei ministri, ha approvato la proroga del Superbonus, come era logico immaginare, considerate anche le dichiarazioni degli stessi componenti del governo, ultima la ministra Carfagna che ha sottolineato l’utilità della misura. Ribadisco quindi l’interrogativo: a nome di chi parla Mario Draghi? Non certamente del ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 4 maggio 2022) (Adnkronos) – “Il premierha detto: ‘Ilnon ci piace’ e che ‘siamo contrari’ alla misura. Mi chiedo: perché usa il plurale? Vuole spiegarci chi si oppone alla nostra misura?”, si chiede il deputato M5S Riccardo, interpellato dall’Adnkronos sulla bocciatura delarrivata dal presidente del Consiglio. “Il governo guidato da– insiste l’ex sottosegretario a Palazzo Chigi – in Consiglio dei ministri, ha approvato la proroga del, come era logico immaginare, considerate anche le dichiarazioni degli stessi componenti del governo, ultima la ministra Carfagna che ha sottolineato l’utilità della misura. Ribadisco quindi l’interrogativo: adi chiMario? Non certamente del ...

