Stop Ue al petrolio russo entro 6 mesi. Isolata la finanza di Mosca (Di mercoledì 4 maggio 2022) Von der Leyen: «elimineremo gradualmente le forniture russe di petrolio greggio entro sei mesi e dei prodotti raffinati entro fine anno» Leggi su ilsole24ore (Di mercoledì 4 maggio 2022) Von der Leyen: «elimineremo gradualmente le forniture russe digreggioseie dei prodotti raffinatifine anno»

repubblica : Ue, von der Leyen presenta le nuove sanzioni: 'Stop al petrolio russo entro sei mesi, anche Sberbank via da Swift' - fattoquotidiano : Nuovo pacchetto di sanzioni Ue: banche e tv di Mosca nel mirino, ’embargo totale a petrolio russo in 6 mesi’ - fattoquotidiano : Guerra Russia-Ucraina, nuove sanzioni Ue: embargo al petrolio russo in 6 mesi, Sberbank fuori da Swift e stop a tre… - Stop_Novax : @radionowher @alanfriedmanit Ci sono due prezzi del petrolio: Petrolio Greggio 106,92+4,51+4,40% Petrolio Brent 109,28+4,31+4,11% - direpuntoit : L'Unione europea è pronta a varare il sesto pacchetto di sanzioni contro la #Russia. -